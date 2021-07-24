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Эксперты рассказали, как пустые трибуны на Олимпийских играх могут повлиять на спортсменов

Игорь Синельников

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Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Спорт
Эксперты рассказали, как пустые трибуны на Олимпийских играх могут повлиять на спортсменов
Фото: olympic.org

Олимпиада-2020 впервые пройдет при пустых трибунах, но люди, занимающиеся спортом много лет, способны показать хороший результат без поддержки публики. В некоторых случаях отсутствие зрителей даже может помочь добиться более высоких показателей. Об этом эксперты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам спортивного обозревателя Егора Новикова, спортсмены не в первый раз выступают при пустых трибунах.

— Зрители придают сил, но пандемия идет уже давно. Спортсмены к таким условиям успели привыкнуть. Вряд ли это сильно скажется на результатах, — предположил эксперт.

С мнением обозревателя согласен спортивный психолог Тимур Султанов. Специалист отметил, что участники соревнований способны игнорировать психологический дискомфорт.

— Есть люди, которым важна эмоциональная составляющая. Однако, дойдя до высокого уровня, спортсмены умеют абстрагироваться от негативного воздействия. Если они, конечно, работали над этим, — рассказал психолог.

Новиков обратил внимание, что в некоторых видах спорта отсутствие болельщиков ни на что не влияет. Например, в синхронном плавании спортсмены выступают под музыку и не слышат публику. А в стрельбе отсутствие отвлекающих факторов даже может помочь сконцентрироваться и добиться более высоких результатов.

Обозреватель уверен: гораздо больший дискомфорт получат зрители, вынужденные смотреть Олимпиаду онлайн.

— Безусловно, пустые трибуны — внутренний негатив, но скорее для болельщиков, чем для спортсменов, — рассказал специалист.

Султанов согласился, что большинство людей, смотрящих соревнования при помощи трансляций, так и не смогли к этому адаптироваться. Психолог также заметил, что для некоторых спортсменов отсутствие публики на Олимпиаде-2020, тем не менее, оказалось критичным.

— Не секрет, что некоторые спортсмены просто не поехали на Олимпийские игры из-за пустых трибун. Возможно, им помешали какие-то личные убеждения и переживания, — предположил эксперт.

Церемония открытия, которая также прошла без публики, тоже может повлиять на психологическое состояние спортсменов, предупредил Султанов. Однако опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты согласились: спортсмены долго готовились к этой Олимпиаде, которую, к тому же, переносили на год. Поэтому участники соревнований все равно будут стремиться к достойным результатам, заключают специалисты.

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