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Всероссийскую перепись населения предложили провести с 15 октября по 14 ноября

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Всероссийскую перепись населения предложили провести с 15 октября по 14 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сроки проведения Всероссийской переписи населения предложили перенести на период с 15 октября по 14 ноября. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 24 июля.

— Провести с 15 октября по 14 ноября 2021 года Всероссийскую перепись населения, — отмечается в документе на портале.

Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года. Затем ее перенесли на апрель 2021 года, после чего вновь отложили на сентябрь.

Медиаофис Всероссийской переписи населения в июне сообщал, что перепись пройдет с 1 октября по 31 октября. С данной инициативой сперва выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а затем ее поддержали президент Владимир Путин и Росстат.

С апреля по середину мая в труднодоступных районах страны уже переписали около 140 тысяч человек. Перепись в масштабах страны впервые состоится в многоканальном формате — россияне смогут сделать это самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ или на переписных участках.

По домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков с планшетами, отмечает РИА Новости.

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