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Следком опубликовал видео с места убийства сотрудника полиции в Ставрополе

София Долганова

Происшествия
Следком опубликовал видео с места убийства сотрудника полиции в Ставрополе
Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК) опубликовал видеозапись, снятую на месте убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска по Ставрополю.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, изымающие улики преступления.

По информации СК, нападавших было несколько, в настоящее время их разыскивают.

По данным СМИ, машину злоумышленников нашли на обочине около села Курсавка, пишет РИА Новости.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя главы отдела уголовного розыска по Ставрополю. Преступление совершили, когда уже было темно, на автостоянке около жилого дома. Сотрудник полиции припарковывал свое транспортное средство, когда в него начал стрелять незнакомец. Полицейского ранили в бедро и туловище, а затем преступники скрылись с места инцидента. Правоохранитель умер в реанимации, уточнили в СК.

По предварительной информации, убийство было спланированным. Двое подозреваемых дождались жертву около дома, а затем открыли огонь.

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