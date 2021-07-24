СК возбудил дело по факту убийства замглавы отдела угрозыска в Ставрополе

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя главы отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 Ставрополя. Об этом сообщили в краевом СУ СК в субботу, 24 июля.

— По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы, — рассказали в ведомстве.

Полицейского ранили в бедро и туловище, а затем преступники скрылись с места инцидента. Правоохранитель умер в реанимации, уточнили в СК.

Следователи вместе с оперативниками устанавливают лиц, которые причастны к преступлению, отмечает РИА Новости.

Как ранее сообщали СМИ, по предварительной информации, убийство было спланированным. Двое подозреваемых дождались жертву около его дома, а затем открыли огонь.

В конце мая следователи задержали мужчину, который ранил ножом консьержа, а после напал на прохожего и полицейского на юго-востоке столицы.