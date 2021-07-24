После 2025 года в четыре отдаленных районах столицы могут провести метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал о возможном проведении метро в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы столицы.

— Мы прорабатываем планы по развитию метро после 2025 года. Так, например, удаленные от метро районы Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский, согласно генплану, включают в себя возможность проведения к ним веток метро, — сообщил Андрей Бочкарев.

Он заявил, что на данный момент проектов по строительству метро в эти районы нет, но не исключил возможности их запуска по мере развития.

В субботу, 24 июля, заммэра рассказал о выходе московских строительных компаний на международный рынок. В частности, Андрей Бочкарев сообщил, что к строительству двух новых радиусов — Бирюлевской и Рублево-Архангельской линии — планируется приступить уже в этом году. В перспективе рассматривается соединение.

Помимо этого, продолжается строительство еще одного нового радиального направления — Троицкой линии, запуск которой планируется провести в два этапа: от «Новаторской» до «Мамырей» в 2024 году, от Коммунарки до Троицка — в планах до 2026 года.