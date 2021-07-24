«Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура чемпионата России

Фото: twitter.com/zenit_spb

Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу в матче с подмосковной командой «Химки». Игра прошла в субботу, 24 июля, на стадионе «Арена Химки».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» на 33-й минуте гол забил Сердар Азмун, на 72-й минуте отличился Александр Ерохин, на 76-й — Алексей Сутормин.

Единственный гол в команде «Химки» забил Илья Кухарчук.

В команде победителей травму получил полузащитник Магомед Оздоев. Ему пришлось покинуть поле еще во время игры.

1 августа «Химки» в матче второго тура встретятся с «Краснодаром». Петербургский «Зенит» в этот день сыграет с «Ростовом».

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