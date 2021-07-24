«Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура чемпионата России
Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу в матче с подмосковной командой «Химки». Игра прошла в субботу, 24 июля, на стадионе «Арена Химки».
Встреча завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» на 33-й минуте гол забил Сердар Азмун, на 72-й минуте отличился Александр Ерохин, на 76-й — Алексей Сутормин.
Гол Алексея Сутормина ⚽ #ХимкиЗенит pic.twitter.com/e2cloVrWA9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 24, 2021
Единственный гол в команде «Химки» забил Илья Кухарчук.
В команде победителей травму получил полузащитник Магомед Оздоев. Ему пришлось покинуть поле еще во время игры.
1 августа «Химки» в матче второго тура встретятся с «Краснодаром». Петербургский «Зенит» в этот день сыграет с «Ростовом».
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