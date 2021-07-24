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«Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура чемпионата России

София Долганова

Спорт
«Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура чемпионата России
Фото: twitter.com/zenit_spb

Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу в матче с подмосковной командой «Химки». Игра прошла в субботу, 24 июля, на стадионе «Арена Химки».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» на 33-й минуте гол забил Сердар Азмун, на 72-й минуте отличился Александр Ерохин, на 76-й — Алексей Сутормин.

Единственный гол в команде «Химки» забил Илья Кухарчук.

В команде победителей травму получил полузащитник Магомед Оздоев. Ему пришлось покинуть поле еще во время игры.

1 августа «Химки» в матче второго тура встретятся с «Краснодаром». Петербургский «Зенит» в этот день сыграет с «Ростовом».

В Санкт-Петербурге 11 ноября сборная России сыграет с футболистами Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Недавно стал известен главный тренер российской команды. На данный пост назначили Валерия Карпина. Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером.

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