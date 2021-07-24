«Прощай, друг»: Сергей Жуков отреагировал на смерть одного из основателей «Руки Вверх!»

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Продюсер Алексей Мускатин был неповторимым профессионалом, который дал жизнь многим музыкальным коллективам и создал целую плеяду артистов, прославившихся на всю страну. Так прокомментировал уход из жизни легендарного продюсера экс-солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Исполнитель знаменитых хитов 90-х и «нулевых» отметил, что Мускатин был причастен к созданию многих легендарных музыкальных групп:

— Ему обязаны такие коллективы, как «Ласковый май», «Мираж», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» и «Диамант».

Жуков подчеркнул, что благодаря профессионализму Мускатина российский шоу-бизнес обрел вторую жизнь.

— Как жалко терять таких героев, таких специалистов с большой буквы, прощай друг, — сказал певец.

Артист выразил соболезнования родным и близким продюсера.

24 июля о смерти Мускатина сообщил в своем Instagram-аккаунте музыкальный продюсер Андрей Разин. В публикации Разин отметил, что именно Алексею Мускатину обязаны участники коллектива «Ласковый май» за создание группы.

Алексей Мускатин был одним из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов. За время своей работы он организовал и провел более 10 000 концертных выступлений на территории РФ и других государств.