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Представители Нидерландов могут выслать российскую пару, предоставившую властям королевства важные сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году.

По данным СМИ, россияне случайным образом стали носителями информации о крушении Boeing-777, выполнявшего рейс MH17. Через два года после катастрофы, в 2016 году пара переехала в Нидерланды, запросив убежище, а в 2018-м супруги раскрыли сведения о трагедии властям страны. Миграционная служба и судебные представители отметили нелогичность данного действия и посчитали тот факт, что россияне предоставили эту информацию только спустя два года, заслуживающим порицания.

— Теперь голландские власти хотят их экстрадировать, — цитирует газету De Volkskrant. РИА Новости.

Однако в публикации не говорится, какие именно данные нидерландским властям сообщили российские граждане.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.