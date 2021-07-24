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«Удивительно похожи»: Арзамасова опубликовала архивный снимок с мамой

Виктория Непомнищева

Общество
«Удивительно похожи»: Арзамасова опубликовала архивный снимок с мамой
Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала новое фото на своей страничке в Instagram. На архивном снимке маленькую Лизу обнимает молодая мама.

На фото актриса одета в желто-зеленый костюмчик с косынкой. На маме звезды темная юбка в пол, белая кофта с рукавами-фонариками, а на лице черные солнцезащитные очки. Мама с дочкой позируют на залитой солнцем улице.

— Какой снимок нашла. Мама тут на два года старше меня теперешней. Маааам, ты очень крутая девчонка! — подписала публикацию Арзамасова.

Поклонники остались в восторге от новой публикации звезды.

«Лизонька, вы очень похожи с мамой!»; «Здесь больше мама на тебя похожа, чем эта маленькая девочка!»; «И главное — как похожи!»; «Удивительно похожи, я просто сначала решила, что это ваше фото с эффектом пленки», — написали они.

Актриса Елизавета Арзамасова, несмотря на то что находится на последних сроках беременности, решила поддержать мужа Илью Авербуха в командировке в Сочи. Также с супругами приехал и сын спортсмена Мартин. Актриса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram совместное фото с ним и мужем возле гостиницы, где они жили.

личная жизньЛиза Арзамасовамама
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