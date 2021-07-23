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«Такие красивые»: Арзамасова запечатлелась с мужем и пасынком в Сочи

Юлия Курганова

Общество
«Такие красивые»: Арзамасова запечатлелась с мужем и пасынком в Сочи
Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова несмотря на то, что находится на последних сроках беременности, решила поддержать мужа Илью Авербуха в командировке в Сочи. В Краснодарский край фигурист прибыл со своим ледовым шоу. Также с супругами приехал и сын спортсмена Мартин. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram совместное фото с ним и мужем возле гостиницы, где они жили.

По словам актрисы, они отлично провели время вместе, и у нее останутся только теплые воспоминания об этих днях.

Поклонники Арзамасовой порадовались за актрису и отметили, что вся семья прекрасно выглядит.

«Приятно на вас смотреть! Такие красивые, счастливые! Здоровья, счастья вам!»; «Прекрасное, замечательное фото»; «Лизонька, какие вы классные!»; «Очень красивые вы тут» — написали пользователи.

На днях беременная Арзамасова поделилась ярким фото. На солнечном снимке она запечатлелась в длинном желтом платье. Фото было сделано на фоне цветущей сирени.

Беременная актриса Елизавета Арзамасова рассказала о взаимоотношениях с сыном своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

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