«Словно пушистый цыпленок»: беременная Арзамасова поделилась ярким фото

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, которая уже в ближайшем будущем станет мамой, опубликовала яркую фотографию в соцсети Instagram. На солнечном снимке она запечатлелась в длинном желтом платье. Фото было сделано на фоне цветущей сирени.

Подписчики активно принялись комментировать публикацию. Фанаты были очарованы столь нежным образом актрисы. Многие отметили, что беременность ей очень идет.

«Беременные девушки-женщины — они святые»; «Настолько красиво, нежно, женственно, на душе тепло становится от таких прекрасных фото»; «В солнечное лето солнечная Лиза в солнечном платье»; «Словно пушистый цыпленок! Жар Птичка Лизонька!», — восторженно написали пользователи.

Пол будущего малыша раскрыла телеведущая Алла Довлатова, которая является подругой семьи. У пары родится сын.

Беременная актриса Елизавета Арзамасова рассказала о взаимоотношениях с сыном своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.