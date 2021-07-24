Три медали завоевали москвичи на Международной биологической олимпиаде

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На 32-й Международной олимпиаде по биологии школьники из столицы завоевали три медали. «Золотом» был награжден Давид Жеглов из школы № 171. Иван Прохоров из школы Центра педагогического мастерства и Евгений Яйлоян из школы «Интеллектуал» получили серебряные награды. Всего сборная России заработала четыре медали. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост с поздравлением школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Все большие молодцы, поздравляю! — написал глава города.

Состязания прошли с 18 по 23 июля в дистанционном формате, и в их программу вошли теоретический и практический туры. В основном задания затрагивали основные разделы науки, среди которых клеточная и молекулярная биология и анатомия и физиология растений, животных и человека. Темы задач были посвящены кругосветному путешествию Фернана Магеллана.

Всего в конкурсе участвовало свыше 300 школьников из 76 стран. Численность команды для участия в олимпиаде не должна была превышать четырех человек. Местом проведения в этом году стала Португалия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первая Международная биологическая олимпиада состоялась в 1990 году.

Сергей Собянин также поздравил москвичей с золотом на Международной математической олимпиаде.