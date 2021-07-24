Две полосы перекрыто на 91-м километре МКАД из-за столкновения пяти автомобилей

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись в Москве на 91-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «ВМ» вечером в субботу, 24 июля, сообщил источник в экстренных службах.

При столкновении пострадал один человек.

Из-за аварии на данном участке дороги перекрыто две полосы движения.

24 июля в столице произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Нижние Поля. У девочки были выявлены ушибы конечностей, ее госпитализировали.