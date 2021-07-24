Автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве
В ДТП, которое произошло в субботу, 24 июля, на юго-востоке столицы пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.
— На улице Нижние Поля, у дома 23, водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку 15 лет, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход, — говорится в Telegram-канале ведомства.
У девочки были выявлены ушибы конечностей, и ее госпитализировали.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося ДТП.
Аналогичный случай, но с более трагичным исходом произошел в столице 16 июля. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.
Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП. 22 июля Валерия Башкирова обжаловала свой арест.