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Автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

София Долганова

Происшествия
Автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Нижние Поля, 23 Карта всех событий

В ДТП, которое произошло в субботу, 24 июля, на юго-востоке столицы пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

— На улице Нижние Поля, у дома 23, водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку 15 лет, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход, — говорится в Telegram-канале ведомства.

У девочки были выявлены ушибы конечностей, и ее госпитализировали.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося ДТП.

Аналогичный случай, но с более трагичным исходом произошел в столице 16 июля. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП. 22 июля Валерия Башкирова обжаловала свой арест.

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