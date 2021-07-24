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Новую развязку начнут строить на ЦКАД в 2021 году

Татьяна Плотникова

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Новую развязку начнут строить на ЦКАД в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, ЦКАД, 274-й километрКарта всех событий

Дополнительную развязку построят на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В своем Instagram Хуснуллин отметил, что в первоначальном плане строительства магистрали развязки ЦКАД с трассой М11 не было. Однако в этом районе остался ряд узких мест. В качестве примера вице-премьер назвал деревню Малые Вяземы, где бывают пробки, задерживающие водителей до полутора часов.

Хуснуллин указал, что решение о строительстве развязки принято, средства на ее сооружение найдены. До конца 2021 года планируется закончить проектную экспертизу и начать строительство.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, соединяя большинство крупных шоссе столицы. Трасса должна помочь разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

С 1 июля для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А107 и А108.

8 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что загрузка МКАД уменьшилась на 16 процентов после перевода четверти транзитных грузовиков на ЦКАД, при этом движение на ключевых вылетных магистралях столицы улучшилось на 6–10 процентов.

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