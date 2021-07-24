Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Вечером субботы, 24 июля, в аэропортах столичного авиаузла был отменен и задержан в общей сложности 31 рейс.
В Домодедове один рейс отменили и 16 задержали. В Шереметьеве четыре рейса отменены, еще два задерживаются. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали два.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.