Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Вечером субботы, 24 июля, в аэропортах столичного авиаузла был отменен и задержан в общей сложности 31 рейс.

В Домодедове один рейс отменили и 16 задержали. В Шереметьеве четыре рейса отменены, еще два задерживаются. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали два.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.