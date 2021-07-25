Аналитик объяснил, как рассчитать нужную для отпуска сумму

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При планировании отпуска следует помнить о вероятности непредвиденных расходов и заранее отложить на них определенную сумму. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт предложил ориентироваться на опыт тех, кто уже побывал в стране назначения, и рассчитывать предполагаемые расходы на этой основе. При этом взять с собой следует на 30-40 процентов больше данной суммы — на случай экстренных ситуаций.

Поскольку не везде на каждом шагу можно найти банкомат, около половины средств рекомендуется иметь с собой в наличной форме. Даже при хорошо развитой финансовой инфраструктуре наличка пригодится для мелких сопутствующих трат – проезда в общественном транспорте, чаевых и так далее.

Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки, предупредил Переславский. Важно помнить, что карты «Мир» принимают не во всех государствах.

Что касается обмена валюты, при периодических поездках за рубеж выгодно иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без банковских наценок банков. На этом можно сэкономить минимум два-три процента, рассказал финансист агентству «Прайм».

Отпуск является одной из самых распространенных причин, по которым россияне откладывают деньги. Как показал опрос банка «Открытие», 22 процента россиян копят средства именно с этой целью.