Опрос показал, на что россияне чаще всего откладывают деньги

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Самой распространенной причиной, по которой россияне откладывают деньги, является формирование финансовой подушки безопасности. Об этом рассказали 33 процента участников опроса, проведенного банком «Открытие».

Еще 26 процентов респондентов копят на улучшение жилищных условий. 22 процента откладывают на отпуск или крупные покупки, 17 процентов — на приобретение автомобиля. Десять процентов формируют таким способом будущую пенсию.

При этом 19 процентов опрошенных признались, что не располагают средствами, чтобы делать накопления.

Около 30 процентов респондентов считают наиболее выгодным способом накоплений размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент, чем на валютных депозитах. Примерно четверть россиян считают невыгодными валютные сбережения.

Пандемия коронавируса осложнила выбор доходных инструментов, 52 процента затруднились с прогнозом по изменению ставок вкладов во втором полугодии 2021 года. 25 процентов ожидают роста ставок, причем пять процентов из них полагают, что ставки могут вырасти более чем на четыре процентных пункта. Восемь процентов ждут повышения ставок по вкладам на два-четыре процентных пункта, 12 процентов — на один-два.

Половина россиян поддержали повышение размера страхового возмещения по вкладам. 27 процента выразили мнение, что сумму в 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину инфляции, накопленной с 2014 года, когда вводился данный показатель. Еще 23 процента выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам, 11 процентов не считают нужным ее менять, сообщает ТАСС.

Формирование сбережений возможно даже при невысоком уровне дохода, главным принципом является постоянство. Об этом рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Эксперт отметил, что важно понимать, что не существует рецептов быстрого обогащения — следует настраиваться на то, что формировать сбережения необходимо на протяжении всей жизни.