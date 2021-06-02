Финансист рассказал, как накопить денег при маленьком доходе

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Формирование сбережений возможно даже при невысоком уровне дохода, главным принципом является постоянство. Об этом рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Эксперт отметил, что наличие накоплений обеспечит финансовую безопасность и независимость, поэтому важно иметь «финансовую подушку». При этом важно понимать, что не существует рецептов быстрого обогащения — следует настраиваться на то, что формировать сбережения необходимо на протяжение всей жизни.

Даже при небольшом доходе важно регулярно откладывать установленную сумму. Если человек определил для себя, что нужно направлять в сбережения пять процентов всех поступлений — делать это следует постоянно и регулярно, не стесняясь небольших сумм, рассказал Клопенко.

Специалист указал, что постоянство отчислений сбережений не добавит новых неудобств в виде необходимости контролировать себя в тратах, а пять-десять процентов не сильно скажутся на общем уровне жизни.

Важно запретить самому себе тратить сбережения на текущие нужды, оставив их лишь для экстренных нужд, рассказал Клопенко агентству «Прайм».

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