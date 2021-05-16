Финансист объяснил, как заработать на падении рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самым простым и популярным способом заработать на нестабильности рубля является покупка иностранной валюты. Об этом в воскресенье,16 мая, сообщил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

По словам финансиста, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы. Они создают дополнительное давление на рубль. Из-за нестабильности рубля наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро.

Дроздов объяснил, что необязательно покупать валюту в банке. Это можно сделать и на валютной секции Московской биржи с минимальной комиссией. При этом можно использовать более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.

— Однако, стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег, — цитирует Дроздова агентство «Прайм».

Финансист добавил, что прежде чем приступать к покупке иностранной валюты, необходимо пройти обучение тонкостям биржевой торговли.

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