Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Финансист рассказал, когда существует угроза банковскому вкладу
Фото: freepik.com

Финансист рассказал, когда существует угроза банковскому вкладу

Юлия Курганова

Финансы

Для банковских вкладов существует угроза, если кредитная организация лишилась лицензии. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента, — сообщил эксперт.

Он напомнил, что в случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит только 1,4 миллиона рублей.

Чтобы не оказаться в опасной ситуации, Переславский порекомендовал выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в такой кредитной организации может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери средств, передает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что объем средств россиян в банках вырос почти на триллион рублей. Совокупный объем средств россиян на банковских счетах в апреле 2021 года увеличился на 942 миллиарда рублей.

Читайте также: Юрист назвала признаки банка, который скоро лопнет

банковские вкладырискэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Все мнения
О проекте