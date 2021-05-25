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Объем средств россиян в банках вырос почти на триллион рублей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Объем средств россиян в банках вырос почти на триллион рублей

Татьяна Плотникова

Финансы

Совокупный объем россиян на банковских счетах в апреле 2021 года увеличился на 942 миллиарда рублей, следует из данных Банка России, опубликованных в понедельник, 24 мая.

Как отмечает регулятор, в апреле показатель вырос на 2,9 процента, что объясняется длинными нерабочими днями между майскими праздниками. В связи с этим часть социальных выплат и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле.

После снятия данного фактора, а также с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае Центробанк прогнозирует умеренный отток вкладов физических лиц.

Что касается средств юридических лиц в банках, в апреле их объем остался практически неизменным (-21 миллиард рублей, или -0,1 процента). Вместе с тем несколько изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (-238 миллиардов рублей) и прироста валютных (+2,9 миллиарда долларов США, или 217 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте), сообщается на официальном сайте ЦБ.

Ранее Центробанк заявил о снижении инфляции в Москве и Подмосковье.

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