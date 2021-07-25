Сомнолог рассказал о зависимости эффективности вакцинации от сна

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Депривация (недостаток) сна может оказывать отрицательное влияние на эффективность вакцинации от инфекционных заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Эксперт уточнил, что зависимость эффективности вакцинации от недостатка сна была научно доказана в отношении вакцинации против гриппа и гепатита А. Известно также, что недостаток сна заметно увеличивает риск инфицирования.

Как отметил Полуэктов, это говорит о прямой взаимосвязи между сном и иммунитетом: когда человек спит, происходит укрепление и восстановление иммунной системы. В частности, сон воздействует на конкретные показатели иммунитета: при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета, цитирует специалиста ТАСС.

Прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо, даже если человек подозревает, что ранее перенес COVID-19. Об этом рассказал врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков. Медик уточнил, что через три месяца после предполагаемого заболевания нужно сделать прививку, сразу вакцинироваться не стоит.