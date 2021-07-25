Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МФК на северо-западе Москвы поставлен на кадастровый учет

Татьяна Плотникова

Город
МФК на северо-западе Москвы поставлен на кадастровый учет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 8с1 Карта всех событий

Многофункциональный спортивный комплекс в Северо-Западном административном округе Москвы официально поставлен на кадастровый учет. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Комплекс располагается на территории Мневниковской поймы, по адресу улица Нижние Мневники, дом 8, строение 1.Весь МФК занимает площадь свыше 21 тысячи квадратных метров.

В здании имеется крытый каток, трибуна на 150 человек, бассейн, тренажерный зал и помещения для занятий боевыми искусствами и игровыми видами спорта. В спортивном комплексе будут проводить учебно-тренировочные занятия по стрельбе и зачетные стрельбища, для этих целей галерея оборудована автоматизированным машинным комплексом с радиоуправляемыми мишенями, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что архитектурная концепция комплекса предполагает обнесение фасада здания витражными стеклами с использованием ламелей. Высота здания составляет около 60 метров. Его общая площадь превышает 46 тысяч квадратных метров. В здании оборудованы 13 надземных и три подземных этажа.

Генеральный директор холдинга «Мосинжпроект», который выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что здание соответствует всем правилам энергетической и экологической безопасности.

Читайте также:
РосреестрМосквамногофункциональные комплексы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Все мнения
О проекте