МФК на северо-западе Москвы поставлен на кадастровый учет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 8с1 Карта всех событий

Многофункциональный спортивный комплекс в Северо-Западном административном округе Москвы официально поставлен на кадастровый учет. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Комплекс располагается на территории Мневниковской поймы, по адресу улица Нижние Мневники, дом 8, строение 1.Весь МФК занимает площадь свыше 21 тысячи квадратных метров.

В здании имеется крытый каток, трибуна на 150 человек, бассейн, тренажерный зал и помещения для занятий боевыми искусствами и игровыми видами спорта. В спортивном комплексе будут проводить учебно-тренировочные занятия по стрельбе и зачетные стрельбища, для этих целей галерея оборудована автоматизированным машинным комплексом с радиоуправляемыми мишенями, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что архитектурная концепция комплекса предполагает обнесение фасада здания витражными стеклами с использованием ламелей. Высота здания составляет около 60 метров. Его общая площадь превышает 46 тысяч квадратных метров. В здании оборудованы 13 надземных и три подземных этажа.

Генеральный директор холдинга «Мосинжпроект», который выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что здание соответствует всем правилам энергетической и экологической безопасности.