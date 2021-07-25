Сергей Собянин заявил об ужесточении контроля за строительством новых кварталов

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Столичные власти будут более жестко следить за тем, чтобы застройщики выполняли в срок все соглашения и обязательства по строительству жилых кварталов с объектами соцкультбыта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Больше 70 процентов обязательств выполняется в срок, а около 20 процентов выполняется с опозданием, когда люди уже заехали в свои квартиры и им некуда вести ребенка — в детский сад или школу. Возникает напряжение. Поэтому нужно разговаривать с инвесторами. Мы предупредили их, что будем жестче контролировать выполнение наших соглашений. Более того, финансово также мотивировать, чтобы они строили своевременно, — сообщил Сергей Собянин.

Глава города также отметил, что современный жилой район должен включать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также рабочие места, о которых должны позаботиться инвесторы при застройке. По его словам, город при выдаче разрешения на строительство ставит задачи обеспечить район детскими садами, поликлиниками и школами.