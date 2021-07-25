Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и принес поздравления личному составу экипажей с Днем Военно-морского флота (ВМФ).

Боевые судна выстроились в парадную линию в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, пишет РИА Новости.

— Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота, — приветствовал Путин личный состав.

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В этом году праздник пришелся на 25 июля.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге на земле и в воздухе. В нем примут участие порядка четырех тысяч военнослужащих, 54 корабля, подводные лодки, суда и катера, а также порядка 50 самолетов и вертолетов. Праздник завершится артиллерийским салютом, который произведут в честь 325-летия создания Российского флота, а также пятого Главного военно-морского парада. Залпы в этом году осуществят из города-крепости Кронштадт.