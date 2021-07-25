Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник Че Геваре могут установить в Крыму

Анастасия Колоскова

Общество
Памятник Че Геваре могут установить в Крыму
Фото: Pixabay

Памятник латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре может появиться на западном побережье Крыма. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики, глава крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.

— В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой, — приводят слова Кивико РИА Новости.

Она отметила, что предполагаемым местом для установки монумента станет территория фестиваля экстремальных видов спорта Extreme Крым в поселке Оленевка Черноморского района, в котором уже есть памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Стела высотой около двух с половиной метров выполнена из местного известняка. На ней черной краской нанесено изображение Кастро и написано его имя, под которым отражена цитата революционера: «Победа — это упорство».

Как отметили в пресс-службе РОДК, есть данные, что Че Гевара побывал в Крыму в начале 1960-х годов в ходе своего визита в СССР, однако документальных подтверждений этого факта не сохранилось.

Памятник Че Геваре станет одним из первых памятников команданте в России, добавили в пресс-службе.

Эрнесто Че Гевара (1928 — 1967) получил широкую известность как лидер Кубинской революции 1959 года. Он занимал посты министра промышленности и президентом Национального банка Кубы.

Читайте также:
КубапамятникКрым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Все мнения
О проекте