Памятник Че Геваре могут установить в Крыму

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Памятник латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре может появиться на западном побережье Крыма. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики, глава крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.

— В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой, — приводят слова Кивико РИА Новости.

Она отметила, что предполагаемым местом для установки монумента станет территория фестиваля экстремальных видов спорта Extreme Крым в поселке Оленевка Черноморского района, в котором уже есть памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Стела высотой около двух с половиной метров выполнена из местного известняка. На ней черной краской нанесено изображение Кастро и написано его имя, под которым отражена цитата революционера: «Победа — это упорство».

Как отметили в пресс-службе РОДК, есть данные, что Че Гевара побывал в Крыму в начале 1960-х годов в ходе своего визита в СССР, однако документальных подтверждений этого факта не сохранилось.

Памятник Че Геваре станет одним из первых памятников команданте в России, добавили в пресс-службе.

Эрнесто Че Гевара (1928 — 1967) получил широкую известность как лидер Кубинской революции 1959 года. Он занимал посты министра промышленности и президентом Национального банка Кубы.