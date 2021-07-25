Ондатр заметили на берегах рек Сетуни и Яузы в Москве

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Специалисты Мосприроды заметили ондатр в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и природно-историческом парке «Останкино». Зверек очень осторожен и избегает встреч с людьми, поэтому заметить и сфотографировать его бывает непросто.

Ондатры не относятся к редким животным Москвы и внешне похожи на крупных крыс. У них небольшие высоко посаженные глаза и слегка выступающие из меха уши.

В это году зверьков замечали также в природно-исторических парках «Москворецкий», «Покровское-Стрешнево», комплексном заказнике «Зеленоградский», на прудах в Северном Бутове и в Знаменском-Садках.

Специалисты установили, что несколько ондатровых семей живут на природных территориях на востоке столицы, в том числе в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский» и лесопарке «Кусково».

Животные селятся в районах водоемов, так как их образ жизни тесно связан с водой, которая является для них источником пищи.

На берегах рек, озер и каналов ондатры роют норы и строят жилые хатки с кладовыми, где запасают корм на зиму. На суше зверьки передвигаются медленно, зато быстро плавают и отлично ныряют. Ондатры в основном полагаются на слух, так как зрение и обоняние у них плохо развиты. Животные в основном питаются молодыми листьями и стеблями, прикорневыми частями и корневищами растущих в воде и около растений, такими как тростник, камыш, рогоза, осока. Реже может употреблять в пищу моллюсков, мальков рыб и лягушек, пишет официальный сайт мэра Москвы.