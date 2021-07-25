Участок Сокольнической линии метро откроют 26 июля

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Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической линии метро откроются уже 26 июля — на две недели раньше заявленного срока. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изначально открытие участка было запланировано на 8 августа.

В связи с продолжением работ на станции «Проспект Вернадского», где идет строительство перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии, движение поездов не будет осуществляться между станциями «Юго-Западная» и «Университет».

Для удобства пассажиров на время закрытия станций с 05:30 до 02:00 будут курсировать 180 автобусов КМ большой вместимости. Они будут следовать с остановками «Университетский проспект», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».

О строительстве пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий столичного метро 17 июля рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке пересадки специалисты будут укладывать порядка 400 кубометров бетона. При этом пассажиры будут осуществлять пересадку по специальным балконам. Общая длина пешеходного перехода между двумя станциями составит около 70 метров.