Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участок Сокольнической линии метро откроют 26 июля

Анастасия Колоскова

Город
Участок Сокольнической линии метро откроют 26 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической линии метро откроются уже 26 июля — на две недели раньше заявленного срока. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изначально открытие участка было запланировано на 8 августа.

В связи с продолжением работ на станции «Проспект Вернадского», где идет строительство перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии, движение поездов не будет осуществляться между станциями «Юго-Западная» и «Университет».

Для удобства пассажиров на время закрытия станций с 05:30 до 02:00 будут курсировать 180 автобусов КМ большой вместимости. Они будут следовать с остановками «Университетский проспект», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».

О строительстве пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий столичного метро 17 июля рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке пересадки специалисты будут укладывать порядка 400 кубометров бетона. При этом пассажиры будут осуществлять пересадку по специальным балконам. Общая длина пешеходного перехода между двумя станциями составит около 70 метров.

Читайте также:
открытие станцииСокольническая линияМетро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте