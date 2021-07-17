Андрей Бочкарев: Между станциями «Проспект Вернадского» БКЛ и метро построят пересадку

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

В настоящее время идет строительство пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий столичного метро. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке пересадки специалисты будут укладывать порядка 400 кубометров бетона. При этом пассажиры будут осуществлять пересадку по специальным балконам. Общая длина пешеходного перехода между двумя станциями составит около 70 метров.

— В конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» красной ветки метро в свое время была заложена специальная камера для интеграции перспективных линий метрополитена, — пояснил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время специалисты строят монолитные конструкции будущей пересадки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на данный момент рабочие также производят вынос инженерных систем.

— Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку, — сообщил Юрий Кравцов.

Андрей Бочкарев также сообщал, что начат второй этап проходки пешеходного тоннеля на станции «Авиамоторная», а на станции БКЛ «Воронцовская» началось строительство входных павильонов. При этом строительство БКЛ московского метро планируют завершить до конца 2022 года.