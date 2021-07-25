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Виновником пандемии коронавируса назвали журнал The Lancet

Анастасия Колоскова

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Ситуация с коронавирусом
В мире
Виновником пандемии коронавируса назвали журнал The Lancet
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

Британскому медицинскому журналу The Lancet были доступны научные работы, подтверждающие передачу коронавируса от человека к человеку, однако издание скрывало их. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского эксперта, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

Автор убежден, информация, которой издатели владели еще в самом начале пандемии, позволила бы спасти жизнь множества людей, остановив рост количество заражений. Однако The Lancet не опубликовал первые исследования медиков из Китая, «когда каждая секунда была на счету» и не посчитали нужным прислушаться к рекомендациям передовых эпидемиологов.

По мнению Фаррара, журнал также не познакомил общественность с доказательствами того, что вирус может распространяться носителями, у которых нет симптомов заболевания.

— Мир должен был немедленно узнать об этом. <…> Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний, — написал эксперт.

Исследователь обратил внимание, что в Китае об опасности нового вируса начали говорить уже в декабре 2019 года, когда были зафиксированы первые случаи заражения в Ухани. Эксперт предположил, что на The Lancet оказывали давлениекитайские власти, которые не хотели распространять информацию об инфекции.

23 июля в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы.

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