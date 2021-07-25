СК задержал подозреваемого в причинении смертельных травм министру Амурской области

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Следственный комитет задержал подозреваемого в причинении травм, повлекших смерть главы Министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

— В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Курдюков был избит 17 июля во время отдыха на туристической базе в пригороде Благовещенска. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу. Несколько дней Курдюков провел в коме. Врачи диагностировали у министра перелом костей черепа и гематому головного мозга. 24 июля Курдюков скончался.

Александр Курдюков родился в 1981 году в Благовещенске. Окончил Амурский госуниверситет по специальности «Информационные системы (по областям применения)». Пост министра цифрового развития и связи Амурской области занимал с января 2021 года.