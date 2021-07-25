Депутат Госдумы предложил добавить новую графу в российские паспорта

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В Государственной думе обсуждается вопрос возвращения в российские паспорта графы «национальность». Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, никаких определенных решений в нижней палате парламента пока не приняли. Однако есть те, кто выступает за появление новой графы. Например, сторонниками появления новой графы являются малочисленные коренные народы. Им требуется документ подтверждающий этническую принадлежность для того, чтобы получить предусмотренные законодательством преференции.

При этом парламентарий напомнил о принятом Госдумой законе, который предполагает создание реестра малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На основание этого реестра представители национальных меньшинств, проживающих на этих территориях, смогут получать документ об этнической принадлежности.

Депутат привел в пример Татарстан, где при желании гражданин может прописать в паспорте свои фамилию, имя и отчество на татарском языке.

— Если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним, — заявил Гильмутдинов.

Также он добавил, что возможность добавления графы «национальность» в паспорте должны иметь те народы, которым это поможет получать положенные преференции, передает радиостанция «Говорит Москва».

С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться в течение пяти дней. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.