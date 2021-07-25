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В Союзе женщин России прокомментировали отмену штампов о браке и детях в паспорте

Елена Фролова

Общество
В Союзе женщин России прокомментировали отмену штампов о браке и детях в паспорте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти России отменили обязательство ставить штампы о регистрации брака и наличии детей в документах, удостоверяющих личность. Постановление об этом было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Теперь в паспорте обязательно ставят только два штампа — о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

По словам председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, ей не понятно, чем вызвано принятие данного решения.

— На мой взгляд, это не настолько важный вопрос, который необходимо было решать именно сейчас. Мне кажется, нельзя перечеркивать все то хорошее, что было разработано в прошлом веке, — пояснила Екатерина Лахова.

Она также добавила, что отметки в паспорте о детях и браке важны для укрепления института семьи, отмечает «ИА «НСН». Эксперт уверена, что в семье самым главным документом является именно документ, удостоверяющий личность. По ее мнению, в вопросе семейной политики, укрепления и развития семьи штамп о браке в паспорте становится важным и ответственным шагом, особенно для тех пар, которые живут в «гражданском браке».

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