Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, а по его доступности для населения она оказалась в середине рейтинга — на 16-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов.

Россияне могут купить на среднемесячные заработные платы около тысячи литров 95-го бензина. По этому показателю РФ опередила Казахстан, Украину и Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы.

Первое место в рейтинге занял Люксембург — его жители могут приобрести 2,6 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану — там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, а в РФ — 49,1 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо тоже можно приобрести в Казахстане — 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне — 50 рублей за литр.

По данным Росстата, по сравнению с началом года стоимость 95-го бензина в России выросла на 4 процента, а дизельного топлива — на 2,4 процента. Рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции, передает РИА Новости.

Эксперты рассказали, к чему может привести запрет на экспорт бензина. По мнению руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, это может произойти, но все же не сильно повлияет на ситуацию.