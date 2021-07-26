Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зажигалочка»: Наташа Королева показала забавное видео с отдыха

Юлия Курганова

Общество
«Зажигалочка»: Наташа Королева показала забавное видео с отдыха
Фото: АГН Москва

Певица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко и подругой отдыхает на турецком курорте Бодрум. Позитива артистке не занимать. Знаменитость почти каждый день придумывает что-то веселое и делится хорошим настроением со своими поклонниками в соцсети Instagram.

— Дико тусим! — подписала очередное забавное видео с отдыха Королева.

На кадрах певица в красном бикини снимает видео для TikTok про перемещение.

Подписчики оценили ролик и отметили, что он их развеселил.

«Классная тусовка, Наталья!»; «Наталья всегда мне нравится. Красавица, идеальная фигура и прикольная. Посмотришь на нее и настроение поднимается. Подсолнухи с тюльпанами!»; «Зажигалочка»; «Наташка, опять хулиганишь», — написали пользователи.

А муж Королевой не выдержал критики со стороны подписчиков и обратился к ним. Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram. Стриптизер обратил внимание хейтеров на то, что он сам никогда не позволяет себе влезать в чужую частную жизнь.

Читайте также:
видеопоклонникиНаташа Королева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте