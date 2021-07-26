Синоптик рассказал, продолжится ли купальный сезон в Москве в августе

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Купальный сезон в Москве и области продолжится в августе. Примета о закрытии сезона после Ильиного дня в этом году не станет актуальной. Об этом сообщилнаучный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Существует поверье, что купальный сезон завершается в Ильин день, но это не так. Сейчас температура воды в Москва-реке плюс 22 градуса, и дальше будет очень теплая неделя, вода еще прогреется, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ближайшее время купальный сезон в столице не закончится, но более точные сроки будут известны чуть позже, передает ТАСС.

Ильин день празднуется 2 августа. Существует примета о том, что с этого дня нельзя купаться в реках и водоемах из-за того, что вода становится холодной.

Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. До 30 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла.