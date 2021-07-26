Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал, продолжится ли купальный сезон в Москве в августе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал, продолжится ли купальный сезон в Москве в августе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Купальный сезон в Москве и области продолжится в августе. Примета о закрытии сезона после Ильиного дня в этом году не станет актуальной. Об этом сообщилнаучный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Существует поверье, что купальный сезон завершается в Ильин день, но это не так. Сейчас температура воды в Москва-реке плюс 22 градуса, и дальше будет очень теплая неделя, вода еще прогреется, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ближайшее время купальный сезон в столице не закончится, но более точные сроки будут известны чуть позже, передает ТАСС.

Ильин день празднуется 2 августа. Существует примета о том, что с этого дня нельзя купаться в реках и водоемах из-за того, что вода становится холодной.

Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. До 30 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла.

Читайте также:
купальный сезонМоскваРоман Вильфанд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте