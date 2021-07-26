Дерматолог назвала болезни, на которые могут указывать шершавые локти

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Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут указывать на серьезные заболевания. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Она отметила, что кожа на локтях может многое сказать о состоянии внутренних органов человека.

— Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию, — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Медик добавила, что чаще всего чрезмерная сухость и шелушение кожи на локтях являются признаками дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе.

Если сухость очень сильная, появилось покраснение, и к ним добавился зуд, то данные симптомы могут быть признаками ихтиоза. В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, которые похожи на рыбьи. Тогда требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств. Пациентам, которые страдают ихтиозом, требуется утреннее и вечернее нанесение таких средств, уточнила Жабоева.

Еще одной причиной сухости локтей может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Так ли это на самом деле, сможет определить эндокринолог, пояснила дерматолог.

Медик отметила, что ухаживать за кожей локтей, используя увлажняющие и защитные средства следует и в тех случаях, если человека ничего не беспокоит.

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