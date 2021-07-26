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Стешу Маликову засняли в Москве в обнимку с хоккеистом Кириллом Капризовым

Юлия Курганова

Общество
Стешу Маликову засняли в Москве в обнимку с хоккеистом Кириллом Капризовым
Фото: instagram.com/steshamalikova/

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили в столице с молодым хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым. Они пока не подтверждают слухи о романе.

Пара гуляла на Большой Никитской. Там молодые люди обнимались и не скрывали взаимной симпатии. Сами они еще не делились совместными снимками в соцсетях, сообщает издание «СтарХит».

Известно, что в начале июля Маликова отправилась в отпуск на Алтай, откуда публиковала фото на своей странице в соцсети Instagram. Снимки с похожими пейзажами в личном блоге размещал и хоккеист.

Журналисты сообщают, что сближение звездной наследницы со спортсменом произошло вскоре после ее расставания с сыном миллиардера Владимира Груздева. Капризов также является обеспеченным молодым человеком — не так давно он вошел в состав американского клуба «Миннесота Уайлд».

Зато Стеша Маликова охотно делится фото с трехлетним братом. Она сделала совместное селфи с братом Марком, которого она старше на 18 лет, и опубликовала его на своей страничке в Instagram.

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