Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дорожные камеры начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции

Юлия Курганова

Общество
Дорожные камеры начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время дорожные камеры получат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут определять несоблюдение безопасной дистанции и опасное вождение. Точное положение машины на дороге определит нейросеть.

Также камеры будут делать несколько снимков подряд и записывать видео. Потом полученные материалы будут оценивать должностные лица для оформления штрафа. В настоящее время штраф за нарушение дистанции составляет 1500 рублей.

Факт опасного вождения будет доказываться аналогичным способом. На фотографиях будет указана скорость обоих транспортных средств и отображено сокращение интервала между автомобилями.

Однако, по словам разработчиков, камеры пока не смогут фиксировать так называемых «шашечников», потому что для этого требуется протяженный участок контроля и большие затраты.

Точные сроки внедрения данной технологии не называются, в настоящее время программное обеспечение находится в стадии разработки, сообщает портал Autonews.ru.

МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем. Препятствий для масштабирования системы на территорию всей России нет, уточнили в МВД. Полицейские выписали в столице по камерам почти 56 тысяч штрафов за подобные нарушения с начала года.

Читайте также:
опасное вождениекамеры фотовидеофиксацииштрафы за нарушение ПДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте