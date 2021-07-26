Дорожные камеры начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции

Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время дорожные камеры получат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут определять несоблюдение безопасной дистанции и опасное вождение. Точное положение машины на дороге определит нейросеть.

Также камеры будут делать несколько снимков подряд и записывать видео. Потом полученные материалы будут оценивать должностные лица для оформления штрафа. В настоящее время штраф за нарушение дистанции составляет 1500 рублей.

Факт опасного вождения будет доказываться аналогичным способом. На фотографиях будет указана скорость обоих транспортных средств и отображено сокращение интервала между автомобилями.

Однако, по словам разработчиков, камеры пока не смогут фиксировать так называемых «шашечников», потому что для этого требуется протяженный участок контроля и большие затраты.

Точные сроки внедрения данной технологии не называются, в настоящее время программное обеспечение находится в стадии разработки, сообщает портал Autonews.ru.

МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем. Препятствий для масштабирования системы на территорию всей России нет, уточнили в МВД. Полицейские выписали в столице по камерам почти 56 тысяч штрафов за подобные нарушения с начала года.