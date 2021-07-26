Москвичи купили у города почти 700 парковочных мест со скидкой за полгода

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За первые шесть месяцев 2021 года жители Москвы купили у города по преимущественному праву 671 парковочное место в разных округах. Машино-места продавались со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости и без торгов. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для сравнения: за весь 2020 год было продано 852 таких объекта. До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тысячи машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы, — рассказал заммэра.

Собственники квартир могут купить по скидке парковочные места в своем доме или на отдельно расположенном паркинге в границах места проживания. Места, которые не будут куплены по преимущественному праву, в будущем выставят на торги по начальной рыночной цене.

Наиболее часто парковочные места покупались на юго-востоке, на западе и на севере Москвы — 275, 138 и 97 покупок соответственно. Около 10 процентов от купленных мест были приобретены семьями, которые хотели последовательно парковать рядом два автомобиля, а также теми горожанами, которые любят парковать свои машины одну над другой с помощью подъемного механизма.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что самое дорогое парковочное место было куплено на Ленинском проспекте — за 2,6 миллиона рублей, а самое дешевое — на Братиславской улице на юго-востоке Москвы — за 171,6 тысячи рублей.

Для покупки машино-места по льготному праву москвичу необходимо зарегистрироваться на электронном ресурсе, указанном в лотовых документах, пройти аккредитацию и подать заявку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом году медикам и волонтерам из «красных» зон ковидных госпиталей разрешили бесплатно парковаться в Москве. С начала 2021 года этой льготой воспользовались около 69 тысяч раз. Всех волонтеров и врачей, которые работают в центрах с пациентами, больными коронавирусом, заносят в специальные списки. Их позже передают в департамент транспорта. В ведомстве рассказали, что эта льгота является отличной возможностью поддержать тех, кто рискует жизнью ради спасения людей в период непростой эпидемиологической ситуации.