Москва безвозмездно предоставит социально ориентированным НКО 19 квартир

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва передаст некоммерческим организациям (НКО), занимающимся реабилитацией и социализацией молодежи из психоневрологических интернатов, 19 квартир. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отбор будет проводиться среди тех организаций, которые реализуют проекты тренировочного сопровождаемого проживания людей с особенностями ментального развития. В реабилитации девушек и юношей из интернатов будут задействованы эксперты некоммерческих организаций. В результате этого сопровождения к самостоятельной жизни смогут прийти около 60 человек.

— Молодые люди с инвалидностью благодаря этой программе по-настоящему приобретают независимость. Теперь принято решение масштабировать такое сотрудничество и помочь молодым людям выйти из социального учреждения, стать самостоятельными активными горожанами. Всего в проекте смогут принять участие около 60 человек, ранее проживающих в столичных психоневрологических интернатах, — уточнила заммэра.

Получить от города квартиры смогут те организации, которые зарегистрированы в качестве юрлица в столице не менее трех лет и не имеют долгов по налоговым платежам.

Заявку необходимо будет сопроводить успешными примерами по сопровождаемому проживанию. Разрешено подавать заявки сразу на несколько квартир. Прием документов будет осуществляться с 1 по 15 августа.

В столице реализуется множество социальных проектов, которые помогают людям с ограниченными возможностями устроиться и жить полной жизнью.

Так, в 2014 году в Москве был открыт Центр социальной (постинтернатной) адаптации. В прошлом году здесь нашли помощь 128 ребят.

В том же году город передал благотворительному фонду «Жизненный путь» три квартиры на севере Москвы.

С 2018 года в городе функционирует проект «Тренировочные квартиры» региональной общественной организацией «Яблочко» для молодых людей с ментальными особенностями. База организации рассчитана на 36 человек, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, новый агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» запустили в столице. Сервис дает доступ к каталогу уникальных товаров, которые изготавливаются подопечными НКО вручную. На сайте агрегатора уже появилось несколько партнерских НКО: «Единение», «Жизненный путь» и «Изумрудный город». Они помогают людям с ментальными нарушениями социально адаптироваться. НКО «Равные возможности» позволяет гражданам с ментальными особенностями проявлять себя с творческой стороны. При этой организации работают художественные мастерские «Окоем», в которых люди с особенностями развития занимаются живописью. Фонд помощи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами «Семейный очаг» оказывает социальное сопровождение семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Проект Granny’s поддерживает российских пенсионеров, которые создают разные изделия своими руками. В каталоге товаров для корпоративных заказов также можно найти товары реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла».