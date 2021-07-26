Японские власти приняли во внимание слова Путина о совместной деятельности на Курилах

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Япония примет во внимание слова президента РФ Владимира Путина о совместной экономической деятельности на Курильских островах. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

— Нам известно, что 23 июля президент Путин в связи с предстоящим визитом Мишустина дал указание придать окончательную форму предложениям России Японии по совместной экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют четыре острова на Южных Курилах, входящих в состав России – прим. «ВМ») и выразил надежду на осуществление, — сообщил он.

При этом генсек рассказал, что все решения должны проводиться в форме, не нарушающей юридическую позицию. Вопрос по осуществлению совместной экономической деятельности на островах принят во внимание правительством Японии, передает РИА Новости.

Премьер РФ Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 26 июля. Он уже посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп. В ходе поездки он проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

Ситуация с юридическим правом на несколько островов Южных Курил остается неоднозначной. Японская сторона именует их «северными территориями» и настаивает на возвращении островов в состав государства, ставя такой пункт условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан еще после Второй мировой войны.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.