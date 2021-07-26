За счет инвесторов в столице строятся 328 новых социальных объектов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В настоящее время в Москве 328 внебюджетных социальных объектов находятся на стадиях проектирования и строительства. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, будущие школы, детские сады и поликлиники рассчитаны на более чем 130 тысяч мест.

Из вышеупомянутого количества будущих соцобъектов 95 зданий находятся на этапе строительства. Они смогут принять в общей сложности 26 тысяч горожан. Еще 233 объекта на 104 тысячи посетителей проектируются.

Так, например, в Москве появится 201 новый детский сад, в котором смогут обучаться до 40 тысяч детей, 111 школ на 87 тысяч детей и 16 поликлиник, которые за одну смену смогут принимать до 3,5 тысячи посетителей.

— Мы стремимся к гармоничной застройке: девелопер при проектировании жилого комплекса должен обеспечивать достаточное количество соцобъектов, — подчеркнула Пятова.

Она добавила, что столичные власти отслеживают синхронизацию очередей строительства жилья со сроками возведения соцобъектов. При заселении в квартиру жильцы должны быть обеспечены соответствующими социальными объектами поблизости.

Председатель Москомстройинвеста напомнила, что в рамках договоров участия в развитии инфраструктуры в Рязановском поселении НАО возвели детский сад на 240 мест и ведется строительство школы на 750 учеников. Кроме того, в поселении Сосенском строятся детский сад на 225 детей и школа «Самбо-70» на 1125 учеников.

До конца года в столице планируется построить более ста образовательных, культурных и медицинских объектов, 38 из них реализуют за счет средств инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Полноценное развитие города, по словам Бочкарева, также подразумевает строительство коммерческой недвижимости. За счет внебюджетных средств построят девять гостиниц, 13 торговых и четыре производственных комплекса, а также шесть офисно-деловых центров.