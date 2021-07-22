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Андрей Бочкарев сообщил, что четверть соцобъектов в Москве строится за счет инвесторов

Иван Юминов

Город
Андрей Бочкарев сообщил, что четверть соцобъектов в Москве строится за счет инвесторов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До конца года в столице планируется построить более ста образовательных, культурных и медицинских объектов, 38 из них реализуют за счет средств инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 июля.

— Возведение школ, детских садов, поликлиник, больниц, спортивных сооружений и культурных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов является одним из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. Только в этом году в городе появится более сотни новых объектов социального назначения, — рассказал заммэра.

Полноценное развитие города, по словам Бочкарева, также подразумевает строительство коммерческой недвижимости. За счет внебюджетных средств построят девять гостиниц, 13 торговых и четыре производственных комплекса, а также шесть офисно-деловых центров, добавил заммэра.

21 июля сообщалось, что более 95 миллионов квадратных метров недвижимости построили в городе с 2011 года. В том числе за счет средств инвесторов построено и введено в эксплуатацию 82,8 миллиона «квадратов».

В настоящий момент в столице строится около 50 миллионов «квадратов», 43,5 миллиона из которых являются инвесторскими проектами. До конца года планируется завершить за счет инвесторов реставрацию ГЭС-2 и благоустройство Павелецкой площади. Также в столице достроят многофункциональный концертный зал в «Москве-Сити» и школу «Самбо-70» в поселении Сосенском.

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