Диетолог перечислила безопасные для фигуры закуски во время просмотра Олимпиады

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Во время просмотра спортивных игр люди едят для снятия нервного напряжения, а не из-за голода. Для каждого болельщика это своего рода ритуал. От таких пристрастий можно быстро поправиться. Какая замена поможет этого избежать «ВМ», рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— По большому счету человек в этот момент увлечен игрой. Мозг может воспринимать только одну доминанту, а в такой ситуации эта увлеченность будет ею являться, а не вкус продуктов. Поэтому будет болельщик есть вредные чипсы и запивать их газировкой или есть овощи — для мозга не имеет значения. Но лучше заранее запастись нарезанными овощами. Можно их также запечь в духовке, а для вкуса добавить специи. Такие закуски допустимы в большом количестве и от них не поправляются, — сказала диетолог.

По словам Соломатиной, овощные чипсы в большом количестве, конечно, разрешены только тем россиянам, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Специалист добавила, что даже в таком «правильном варианте» перекусов не должно быть много соли, так как она может вызвать задержку жидкости и нарушить все метаболические процессы.

Что касается привычных напитков, которые наши соотечественники пьют во время просмотра игр, то от сладкой газировки и пива тоже лучше отказаться, считает врач-диетолог. По ее словам, заменить их можно натуральным квасом или напитком из чайного гриба.

— Можно еще в газированную воду выдавить лимон и сделать полезный лимонад. Такой водой быстрее напиваешься, и это приятное ощущение пузырьков во рту может скомпенсировать отсутствие пива, — отметила Соломатина.

Как добавила специалист, допустимый объем употребления таких безалкогольный напитков будет для каждого свой. За несколько часов просмотра спортивных состязаний можно выпить одну треть ежедневной нормы жидкости, отметила врач-диетолог. В летний период он составляет 35–40 миллилитров на килограмм массы тела.

В Японии с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры — 2020. В этом году из-за коронавирусной инфекции соревнования состоятся без зрителей. Поэтому за выступлениями российских спортсменов нашим соотечественникам придется следить исключительно у экранов телевизоров и гаджетов.