Экономист пояснил, что может помешать индексации пенсий

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Источник финансирования для того, чтобы произвести индексацию пенсий работающим пенсионерам, в России есть. Но в данном вопросе могут помешать другие обязательства представителей власти нашей страны. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников.

— Профицит бюджета за первое полугодие консолидированного бюджета РФ приблизился к 1 триллиону 200 миллиардам рублей. Поэтому источник есть. Другой вопрос: есть и масса иных обязательств. Только одни школьные выплаты нам стоили больше 104 миллиардов рублей сейчас. То есть профицит «похудел» уже на десятую часть. Поэтому расходы будут увеличиваться. При этом всегда надо понимать, что вопрос индексации пенсий неработающих пенсионеров — это проблема бюджета следующего года, — сказал Масленников.

Как заключил собеседник «ВМ», шансы на индексацию пенсий есть. По его словам, сейчас необходимо «очень конкретно и взвешенно посмотреть на то, как складывается эта сетка приоритетов не только на следующий год, но и на ближайшие три года».

В пятницу, 23 июля, стало известно, что нескольким российским министрам дали поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. По информации СМИ, этим займутся главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников. Ведомства вместе с социальными партнерами проработают вопрос необходимости обеспечения индексации пенсий данной категории российских граждан.