«Овощной гороскоп»: названы плоды, с которыми соотносятся знаки зодиака

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Люди еще много веков назад заметили определенную схожесть между чертами характера человека и элементами природу. Неслучайно наши предки придумали так называемый «овощной гороскоп». Астролог подробно рассказал, какому знаку зодиака соответствует тот или иной плод.

Овен

К представителям этого знака зодиака по необычному гороскопу относится горох. Это непростые и скрытные люди. Они проявляют осторожность перед тем, как что-либо сделать. Стараются продумать ситуации на несколько шагов вперед. Овны являются домоседами. Они с неохотой общаются с незнакомыми людьми. Эти люди будут оказывать поддержку только близким, а к остальным проявляют холодность.

Телец

Рожденные под этим созвездием нередко обладают эгоистическими чертами характера. Их плодом является толстокожий кабачок. Эти люди очень требовательны по отношению к себе и окружающим. Они обожают производить впечатление на других. Вместе с этим для доброй, благой цели они всегда откажутся от амбиций.

Близнецы

Эти люди рассудительны и вежливы. Они любят комфортную жизнь и хорошую компанию. Близнецы часто мыслят нестандартно и остры на язык. Они не любят критику. Если их кто-то отчитает, то они могут замкнуться в себе и бросить начатое дело, пока их не похвалят. Их плодом по «овощному гороскопу» является чеснок.

Рак

Этому знаку зодиака соответствует свекла. Обычно они стараются взять от жизни все. Раки проявляют склонность к азартным играм и риску. Их легко вывести из себя и трудно успокоить.

Лев

Несмотря на свою вспыльчивость, представители этого зодиакального знака очень дисциплинированны и усидчивы. Им соответствует кукуруза. Рожденные под данным созвездием ставят перед собой цели, к которым идут медленно, но верно. При этом, если им нужно пойти на риск, то они сделают это.

Дева

Эти люди часто увлекаются мистикой. Они верят в необъяснимое и любят полагаться на волю случая. Девы могут проявлять лень. Обычно по жизни они занимают пассивную позицию. При этом они умеют умело манипулировать беспомощными. Их овощ – баклажан.

Весы

Это один из самых дружелюбных зодиакальных знаков. Они всегда открыты для общения. Весы верят в то, что могут изменить себя и окружающих. Это часто приводит их к разочарованию, но они умеют не копить в душе обиду или злость. Их овощной символ – капуста.

Скорпион

Рожденные под этом знаком зодиака любят идти на риск и ввязываться в различные авантюры. Они могут вести себя агрессивно, скрывая то, что творится у них на душе. Однако Скорпионы являются прекрасными манипуляторами. По «овощному гороскопу» им соответствует помидор.

Стрелец

Это решительные люди, которые не любят откладывать на потом текущие дела. Стрельцы верят в то, что они способны изменить целый мир. Когда они замечают, что их собеседник лицемерит, то сразу же прекращают общение с ним. Представители этого знака зодиака умеют любить и мечтать, ставить перед собой сложные задачи и решать их. Нередко они становятся лидерами, предпочитают яркую одежду. По необычному гороскопу им соответствует сладкий перец.

Козерог

Эти люди ничего не хотят знать о золотой середине. Во всем они предпочитают видеть либо хорошее, либо плохое. Козероги обладают нестандартным и неординарным умом. При этом они могут быть мстительными и хитрыми. Их овощ — тыква.

Водолей

Представители этого знака зодиака обожают учиться, узнавать что-то новое. Они всегда хотят дойти до самой сути, узнать правду. Водолеи педантичны, анализируют ситуации и раскладывают произошедшее по полочкам. Они проявляют трудолюбие и рассудительность. По гороскопу им соответствует перец чили.

Рыбы

Этому знаку зодиака по «овощному гороскопу» соответствует огурец. Рыбы реалистичны. При этом одновременно они могут быть романтичными. Они всегда прямолинейны и будут говорить только то, что думают. Эти люди не переносят лицемерие и готовы оказать помощь ближнему. В сложных ситуациях они сохраняют спокойствие, отмечает Newinform.