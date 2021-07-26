Посол РФ осудил выраженный Японией протест в связи с визитом Мишустина на Курилы

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Протест, который МИД Японии заявил по поводу приезда премьера РФ Михаила Мишустина на Курилы, является «неприемлемым на основании базовой позиции России». Об этом в понедельник, 26 июля, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин, передает Радио Sputnik.

В этот же день утром ведомство вызвало посла к себе для того, чтобы объявить протест России по указанному поводу. Мишустин приезжал на остров Итуруп с рабочей поездкой, в ходе которой он контролировал выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, а также искал возможности для принятия мер по поддержке экономики региона.

Сообщалось, что Япония заявит протест из-за визита Мишустина на Курилы, потому что он «не совпадает с позицией страны по северным территориям».

Ситуация с юридическим правом на несколько островов Южных Курил остается неоднозначной. Японская сторона именует их «северными территориями» и настаивает на возвращении островов в состав государства, ставя такой пункт условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан еще после Второй мировой войны. Ссылается Япония при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.