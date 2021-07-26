Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на остров Итуруп

Фото: Правительство РФ

Япония заявит протест РФ в связи с прибытием премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп с рабочим визитом. Об этом в понедельник, 26 июля, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

— Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (так в Японии называют четыре южно-курильских острова — прим. «ВМ») и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест, — сообщил он, передает РИА Новости.

Мишустин отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 26 июля. В первый день визита он прибыл в Сахалинскую область, где посетит Южные Курилы, в частности остров Итуруп. Глава правительства возьмет под особый контроль ситуацию на Курилах по поручению Путина. Президент также анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. По его словам, это предложение является абсолютно уникальным по своему характеру.

До этого Путин заявлял, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курил. Он отметил, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Путин уверен, что следует продолжать обсуждение заключения договора России с Японией.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане.

Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.